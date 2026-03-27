El grupo de K-pop tiene dos fechas agendadas para nuestro país para octubre de este año.

Este viernes se confirmó la fecha de la venta de entradas y el recinto en el que se presentará BTS en Chile.

El boygroup fenómeno del K-pop tiene dos fechas agendadas para nuestro país, las que se llevarán a cabo el 16 y 17 de octubre de este año en el Estadio Nacional, según detalló en redes sociales DG Medios.

En tanto que la fecha de la venta de entradas será para el viernes 10 de abril a las 13 horas de Chile.





Junto a esto, también especificaron cómo se dividirán las locaciones al interior del recinto para el concierto.

En total serán 16 ubicaciones, las que estarán alrededor del escenario que se emplazará al centro de la cancha en el Estadio Nacional, por lo que se podrá ver desde todo el recinto.

¿Y los precios? Los valores de las entradas irán desde los $99.875 a los $528.750.