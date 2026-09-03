03/ 09/ 2026 12:11

“América Latina ha despertado”: Javier Milei destacó que “Chile superó la oscuridad” en Foro de Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó los logros de su gobierno en su discurso inaugural en el Foro Madrid, incluyendo la eliminación del déficit fiscal y los récords en exportaciones e importaciones. En el Centro de Eventos Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo, el mandatario también destacó que “el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande Occidente”, advirtiendo que “nos enfrentamos a un adversario regional y también global”.