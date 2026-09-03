Carlos Palacios reaparece en Boca y agradece a su pareja tras complejo momento: “Me ha cambiado la vida”

La Joya fue clave en la victoria por penales del Xeneize ante Vélez por Copa Argentina. Tras el triunfo, el chileno valoró el apoyo de su familia.

Carlos Palacios volvió a sumar minutos en Boca, ingresando en el segundo tiempo en el triunfo por penales ante Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina.

La Joya disputó su segundo partido en el año, convirtiendo en la tanda y ayudando a que el Xeneize se instale en la ronda de los ocho mejores.

Tras el encuentro, el volante chileno destacó en El Canal de Boca que “hicimos un gran partido y merecíamos la victoria. Feliz por el pase a cuartos”.

Carlos Palacios destaca a su familia tras volver a jugar

Respecto al penal pateado, el joven de 26 años contó que “el penal lo pedí. Me siento cómodo en esa faceta. En Colo Colo lo hacía mucho. Acá todavía no me había tocado patear ninguno”.

Consultado por su reaparición en Boca y a los constantes cuestionamientos, Palacios comentó: “Primero agradecer. Ha habido mucha gente que me ha mandado mensajes y ha estado conmigo después de la lesión”.

“Nunca había tenido tantas lesiones y menos de tanto tiempo. Sé que capaz estoy un poco en deuda por el tema de las lesiones, pero estoy trabajando súper bien”, añadió.

En ese punto, el mediocampista agradeció el respaldo de su familia, especialmente a su pareja. “Mandarle saludos a mi mujer y mi hija que me han cambiado la vida en este tiempo”, dijo.

“Su compañía y vibras son muy importantes. A mis hijos que están en Chile también les mando un beso”, finalizó.