¿Otra vez en problemas? Colo Colo vuelve a ser citado por el Tribunal de Disciplina

Tras la sanción contra Javier Correa por sus gestos en el Superclásico, la Gerencia de Ligas denunció a Los Albos por “incumplimiento en el Manual de Competiciones”.

Colo Colo sumó un nuevo dolor de cabeza. A pocos días de la sanción contra Javier Correa, el Cacique nuevamente fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

De acuerdo con las resoluciones adoptadas en la última audiencia, la Gerencia de Ligas denunció a Los Albos por “incumplimiento en el Manual de Competiciones”.

Si bien no entregaron detalles, todo apuntaría al ingreso de personas que no estaban en la planilla de alineación tras el Superclásico ante Universidad de Chile.





Dicha situación fue mencionada en el informe del árbitro Juan Lara, donde se remarcó que aparecieron para festejar la victoria 2-1 del pasado 23 de agosto.

A raíz de esto, la dirigencia del Popular deberá comparecer el próximo martes 8 de septiembre para realizar sus descargos.

Tribunal de Disciplina ratifica sanción a Javier Correa

La resolución publicada en el sitio oficial de la ANFP ratificó el castigo a Correa, quien fue suspendido por dos fechas por sus gestos obscenos en el mismo Superclásico.

El caso, que fue denunciado por la U, generó la molestia del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y del plantel.

Con esta sanción, el ariete argentino se perderá los partidos contra Huachipato y Deportes Concepción.