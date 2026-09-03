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“Lo vendimos a Colo Colo”: La curiosa broma del DT del AIK por ausencia de Lucas Assadi

A la espera de resolver su situación administrativa, José Riveiro sorprendió a hinchas chilenos que llegaron a la práctica del club sueco.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Un particular momento protagonizó el entrenador del AIK, José Riveiro, al ser consultado por la situación de Lucas Assadi, bromeando que con se ha marchado a Colo Colo.

El estratega español conversó brevemente con un grupo de chilenos que llegó a la práctica del club sueco, donde le consultaron por la ausencia del delantero.

Ante las constantes preguntas, el adiestrador lanzó la inesperada broma: “Lo hemos vendido a Colo Colo”, causando las risas de los presentes.

“No puede entrenar afuera todavía. A finales de esta semana, quizás. Está adentro. Los necesitamos a todos”, agregó el ex DT del Al Ahly de Egipto.

El inconveniente que le impide a Lucas Assadi entrenar con el AIK

Pese a haber sido presentado hace una semana, el ex jugador de Universidad de Chile no ha podido trabajar con su nuevo club debido a que sigue tramitando su permiso laboral.

Una vez que consiga la aprobación de las autoridades locales, el joven de 22 años se integrará inmediatamente a las órdenes del entrenador.

De todas formas, este inconveniente administrativo le impidió a Assadi estar en el clásico en el que el AIK venció 3-2 al Hammarby el último fin de semana.

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