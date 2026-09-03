A la espera de resolver su situación administrativa, José Riveiro sorprendió a hinchas chilenos que llegaron a la práctica del club sueco.

Un particular momento protagonizó el entrenador del AIK, José Riveiro, al ser consultado por la situación de Lucas Assadi, bromeando que con se ha marchado a Colo Colo.

El estratega español conversó brevemente con un grupo de chilenos que llegó a la práctica del club sueco, donde le consultaron por la ausencia del delantero.

Ante las constantes preguntas, el adiestrador lanzó la inesperada broma: “Lo hemos vendido a Colo Colo”, causando las risas de los presentes.

“No puede entrenar afuera todavía. A finales de esta semana, quizás. Está adentro. Los necesitamos a todos”, agregó el ex DT del Al Ahly de Egipto.

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El inconveniente que le impide a Lucas Assadi entrenar con el AIK

Pese a haber sido presentado hace una semana, el ex jugador de Universidad de Chile no ha podido trabajar con su nuevo club debido a que sigue tramitando su permiso laboral.

Una vez que consiga la aprobación de las autoridades locales, el joven de 22 años se integrará inmediatamente a las órdenes del entrenador.

De todas formas, este inconveniente administrativo le impidió a Assadi estar en el clásico en el que el AIK venció 3-2 al Hammarby el último fin de semana.