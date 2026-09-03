Con Vozinha incluido: Plantel de Colo Colo se cuadra con Javier Correa tras ser suspendido

Los jugadores del Cacique compartieron un mensaje de apoyo al delantero argentino, quien recibió dos fechas de suspensión por sus gestos obscenos en el Superclásico.

Siguen las repercusiones por la suspensión de Javier Correa, delantero de Colo Colo que recibió dos fechas de suspensión por sus gestos obscenos en el Superclásico.

La sanción al argentino llegó después de la denuncia de Universidad de Chile, lo que desató la molestia del Cacique y de su presidente, Aníbal Mosa.

En ese escenario, el plantel de Los Albos se cuadró con el ariete y mandó un potente mensaje de apoyo.





El respaldo del plantel de Colo Colo a Javier Correa

Los jugadores del Popular compartieron una historia en Instagram, donde recalcaron: “Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quién eres, tu compromiso y respeto con que defiendes esta camiseta”

“Juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo. Porque en Colo Colo nadie camina solo”, agregaron.

El comunicado apareció en el perfil de jugadores importantes como Arturo Vidal y Vozinha, este último recién llegado al club y que se ha mostrado muy cercano a Correa.

De hecho, el trasandino ha destacado al arquero caboverdiano, afirmando que puede contar con su apoyo desde su llegada al fútbol chileno.

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