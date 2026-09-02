02/ 09/ 2026 22:39

¿La probarías? Argentinos crean una milanesa con la cara de Lionel Messi en homenaje por su retiro

La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina ha causado gran impacto en el país vecino y se ha traducido en muestras de agradecimiento y homenajes cada vez más frecuentes entre los hinchas. Uno de los más recientes y llamativos es el que impulsó un restaurante de Buenos Aires, que le rindió tributo a “La Pulga” con la creación de la “Mila-Messi”, una milanesa tallada con la cara del referente de la ‘Albiceleste’.