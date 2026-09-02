WWE Chile 2026: Listado completo de luchadores confirmados

La compañía concretará su retorno a la capital tras siete años de ausencia. Revisa acá el listado completo de luchadores.

Los fanáticos de la WWE en Chile cuentan las horas para el esperado regreso de la reconocida empresa de lucha libre a nuestro país, cita que se concretará este mismo mes de septiembre en Santiago.

Las Superestrellas de Monday Night Raw aterrizarán en territorio nacional y protagonizarán un espectáculo de altísimo nivel en el Movistar Arena el próximo sábado 12 de septiembre.

Esta presentación se enmarcará en la gira continental “South America Live Tour”, que incluirá shows en Ecuador, Colombia y Argentina.

Listado completo de luchadores confirmados para la WWE Chile 2026

La cartelera de luchadores está liderada por la chilena Campeona Mundial Femenina Stephanie Vaquer, que oficiará como anfitriona de esta cita. A su nombre se suman otros luchadores de renombre, incluidos:

Penta

Seth “Freakin” Rollins

The Usos

Becky Lynch

“Original” El Grande Americano

Gunther

Oba Femi

Con esto, la compañía concretará su retorno a la capital tras siete años de ausencia. Su última presentación fue a mediados de 2019.

Así puedes comprar entradas para la WWE Chile 2026

Los interesados en adquirir entradas para asistir a la WWE Chile 2026 podrán hacerlo a través de la plataforma PuntoTicket.

Con la mayoría de los tickets vendidos, se espera un multitudinario recibimiento por parte del público chileno al evento.

El espectáculo está programado para las 20:00 horas del sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago.