Vancouver Whitecaps vs CF Montreal: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Alexis Sánchez

CF Montreal de Alexis Sánchez se mide al Vancouver Whitecaps por la semifinal de ida del Campeonato Canadiense, partido que se juega en el Estadio BC Place.

Alexis Sánchez salta nuevamente a la cancha con el CF Montreal, elenco que este miércoles abre su esperada semifinal del Campeonato Canadiense ante el Vancouver Whitecaps.

Por el partido de ida, Maravilla y compañía quieren atrás la dolorosa derrota 7-1 frente al Inter Miami por la MLS el último fin de semana, apostando a reivindicarse en el torneo que junta a los clubes locales.

El rival en esta ocasión es uno de los mejores de Norteamérica, quienes cuentan en sus filas con el veterano delantero alemán, Thomas Müller.





¿Dónde ver el partido de Vancouver Whitecaps vs CF Montreal?

El partido de Vancouver Whitecaps vs CF Montreal, válido por la semifinal ida del Campeonato Canadiense, será transmitido en vivo y online por OneSoccer.

Para poder ver el encuentro, debes entrar a esta plataforma de streaming y acceder con tu usuario y clave. En caso de no tener cuenta, puedes crearla en pocos minutos.

Hora de partido entre Vacouver Whitecaps y CF Montreal

El compromiso de The Caps contra el conjunto del tocopillano inicia a las 22:00 horas de Chile de este miércoles 2 de septiembre, disputándose en el BC Place de Vancouver.

La revancha quedó fijada para el próximo miércoles 16 de septiembre en Montreal.