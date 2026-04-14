Tras 7 años WWE anuncia regreso a Chile: Fecha y cómo acceder a preventa de entradas

La reconocida empresa de lucha libre confirmó que hará una gira por Sudamérica en septiembre, presentándose en el Movistar Arena.

La WWE entregó una positiva noticia a todos los fanáticos de nuestro país, anunciando este martes su esperado regreso a Chile.

Las Superestrellas de Monday Night Raw se presentarán en territorio nacional el próximo sábado 12 de septiembre, dando un gran espectáculo en el Movistar Arena.

Adicionalmente, la empresa confirmó una gira continental denominada “WWE South America Live Tour” que incluirá shows en Ecuador, Colombia y Argentina, todos ellos previos a visitar Santiago.





Entre las figuras que dirán presente está la chilena y Campeona Mundial Femenina Stephanie Vaquer, el Campeón Intercontinental Penta, Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Becky Lynch, “Original” El Grande Americano, Gunther, Oba Femi y muchos más.

Con esto, la compañía vuelve a la capital luego de 7 años, donde su última presentación fue a mediados del 2019.

¿Cómo comprar entradas para ver WWE en Chile?

Los interesados en adquirir entradas para ver la WWE en Chile pueden registrarse en el sitio oficial de la industria, lo que les permitirá ingresar a una preventa exclusiva.

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