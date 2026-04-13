Quién es La Catalina, la luchadora chilena que se “sumó” a WWE con explosivo debut

La Diva del Ring tuvo un arrollador estreno en AAA, su nueva casa que también forma parte del ecosistema de WWE, tras un acuerdo logrado hace algunos años.

Sorpresa generó el debut de La Catalina en AAA el último fin de semana, marcando un nuevo hito en su carrera luego de su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La chilena apareció con todo su glamour para interrumpir la celebración de la actual campeona Flammer, dándole una paliza y lanzándola sobre una mesa que estaba en el ring.

Con esto, la nacional de 25 años “regresó” al entorno de WWE, considerando que su nueva casa forma parte del ecosistema de la compañía tras su integración con TKO.





La Catalina, quién es la chilena que “llegó” a WWE

La Catalina, cuyo nombre real es Catalina García, nació en mayo del 2000 y ha tenido una amplia trayectoria en diversas compañías de lucha libre.

En 2019, la denominada Diva del Ring fue reclutada por la popular empresa y tuvo algunas apariciones en NXT, aunque optó por radicarse en México para tener más oportunidades.

Su retorno a la WWE se realizó con su arribo a AAA, la división latina de la empresa, donde dio que hablar al aparecer en una imagen junto al legendario The Undertaker, quien trabaja como uno de los asesores creativos de la marca.

Pero no es la única chilena en la prestigiosa marca: Stephanie Vaquer es uno de los rostros más relevantes a nivel femenino de toda la empresa, poniendo en alto la bandera de nuestro país como la actual Campeona Mundial Femenina de RAW y defenderá su título ante Liv Morgan en Wrestlemania 2026 este sábado.

De esta manera, La Catalina comienza una nueva etapa en su carrera y apuesta a competir por títulos que le permitan consolidarse en la escena internacional.