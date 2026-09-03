Darío Osorio entra al grupo: Los chilenos que jugarán en las ligas Top 5 de Europa

La llegada al Crystal Palace le permitió al delantero ingresar a reducido grupo de jugadores nacionales, entre los que están Marcelino Núñez y Gabriel Suazo.

Darío Osorio dio el salto más esperado. La Joya de Hijuelas dejó el Midtjylland para fichar en el Crystal Palace en una millonaria operación.

Tras tres temporadas en Dinamarca, el zurdo tendrá un duro desafío al intentar mostrarse en un club que quiere dar que hablar en la Premier League y la Europa League.

Con su arribo a Inglaterra, el formado en Universidad de Chile se suma a un reducido grupo de jugadores chilenos que esta campaña estarán en una de las principales ligas del mundo.





Además de la Primera División Inglesa, las otras competencias catalogadas de élite son LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia.

El otro nacional que dirá presente en suelo británico es Marcelino Núñez, quien se ha convertido en una pieza importante en el Ipswich Town desde el ascenso conseguido hace algunos meses.

A ellos se suman Gabriel Suazo y Lucas Cepeda en España y Francisco Sierralta en Francia, aunque este último no ha sumado minutos esta temporada en el Auxerre.

Lista de chilenos que jugarán en las principales ligas de Europa