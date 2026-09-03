“No me cuestiono seguir”: Alcalde Christopher White habla por primera vez tras plan para asesinarlo

El jefe comunal de San Bernardo conversó con la periodista Daniela Muñoz en su primer día de vuelta a sus funciones en la alcaldía. “Tengo una vida maravillosa y me gustaría seguir viviéndola”, dijo en Contigo en la Mañana.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana en medio de la conmoción entre la ciudadanía y alcaldes del país por el ataque que planificaba una banda criminal para atentar contra su vida.

En su primera conversación con un medio de comunicación tras ser dado de alta, el jefe comunal militante del PS abordó la recaptura de Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan“, el presunto artífice de la orden de ejecución que él había sido emitida en su contra.

Además, recordó cómo se enteró del plan y reveló sus planes a futuro al mando de la alcaldía de la comuna del sector sur de la región Metropolitana: “No me cuestiono seguir”, adelantó a la periodista Daniela Muñoz.

“Gracias a Dios tengo una familia que me secunda, tengo gente que me está apoyando. Y creo que la transversalidad de los apoyos que hoy día existen me dan ganas de seguir“, explicó White.

“No quiero tratos privilegiados, no quiero garantías excepcionales, yo quiero hacer mi trabajo. Quiero que mi comuna mejore. Vivo en esta comuna, mis papás vienen acá. Entonces me duele”, agregó también, visiblemente emocionado.

“Traté de volver y lamentablemente colapsé”

Tras la divulgación de la planificación del atentado, y la posterior detención del supuesto autor, Fiscalía y Carabineros le informaron el lunes al alcalde sobre un aumento en su resguardo personal ante una compleja investigación.

“Probablemente gracias a eso yo estoy aquí y eso también devela que las instituciones hacen un esfuerzo por tratar de que las cosas se hagan bien“, valoró la autoridad.

Sin embargo, tras informar del caso a su familia, relató que sufrió un colapso el martes por la mañana debido a una severa taquicardia, por lo que debió ser trasladado a una clínica.

“Enterarte de algo así, obviamente, te bota (…) traté de volver a mis funciones y lamentablemente colapsé el martes de la mañana”, dijo sobre su descompensación.

Las horas posteriores: “Me sentí en un laberinto”

Ante la angustia, el jefe local llamó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para pedirle ayuda y protección para su equipo, recordando la agresión previa que sufrió un funcionario municipal.

En su respuesta, el secretario de Estado planteó que Fiscalía es autónoma y, por lo mismo, no puede involucrarse demasiado en el tema. Esto, sumado a la reserva de la investigación, por lo que ambos debían tener cautela por el éxito de las indagaciones.

Una recomendación de Arrau de pausar y bajar el ritmo a su agenda generó desazón en la autoridad, pues debía cumplir compromisos y actividades con vecinos de la comuna de San Bernardo.

“Es como sentirte solo completamente (…) tuve una pésima noche. Y probablemente esa es la razón de por qué el martes me descompongo”, concluyó la autoridad.

“Me sentía en un laberinto porque era difícil seguir adelante”, confesó también. “Todas esas cosas en mi cabeza dando vuelta a qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, cómo abordar esto de manera responsable y coherente”

Alcalde agradeció el apoyo transversal

El alcalde White también expresó su profundo agradecimiento ante el apoyo transversal recibido tanto de sus aliados políticos como de sus adversarios tras darse a conocer la situación.

“Cuando uno se encuentra en una situación como esta efectivamente se siente muy solo. Por lo tanto, cuando tú recibes apoyo de esta manera, obviamente, todo es distinto“, valoró.

Tras disculparse por no poder responder a todas las llamadas y mensajes, confirmó que retomó sus labores a primera hora de este jueves junto a su equipo de seguridad.

“Inicialmente darle las gracias porque eso hoy día me tiene de pie y bueno, estuvimos hoy día a primera hora retomando nuestras tareas (…) porque la gente lo necesita“, afirmó.

“Tengo una vida maravillosa y me gustaría seguir viviéndola”

Respecto a los responsables, reconoció no tener detalles de la investigación ni de quién está detrás, ya que lamentablemente ha sufrido múltiples intimidaciones con el tiempo.

“Uno va recibiendo tanta amenaza, de hecho esta debe ser como la sexta, que en el fondo uno ya va perdiendo un poco la memoria, de hecho lo más triste es que va normalizando esto“, lamentó.

La autoridad lamentó la gravedad del contexto cotidiano, mencionando que la idea de que pueden atentar contra su vida en cualquier momento se ha convertido en algo frecuente.

“Lo que yo te puedo decir es que si me piden cuidarme, resguardarme y ponerme más policía era porque efectivamente algo estos tipos estaban tramando“, concluyó.