Su defensa argumentó que estaba “rematado”: “Indio Juan” reingresará a la ex Penitenciaría a cumplir su cadena perpetua

El hombre llevaba 188 días prófugo; se escapó el 25 de febrero con indumentaria similar a la de Gendarmería y planificaba un atentado contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Este martes, el Tribunal determinó que Juan Flores Valenzuela, también conocido como el “Indio Juan”, reingresará a la ex Penitenciaría de Santiago para cumplir su cadena perpetua.

El hombre llevaba 188 días prófugo; se escapó el 25 de febrero con indumentaria similar a la de Gendarmería y planificaba un atentado contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.





Los detalles de la audiencia de formalización

Durante la audiencia de formalización, Nicolás Arévalo, su defensor público, pidió que no se le imputara un nuevo delito, argumentando que “esta persona ya estaba rematada”.

La investigación sigue en curso por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente a cargo del fiscal Marcos Pastén por las amenazas al alcalde White.

“Se adoptaron medidas de protección respecto del alcalde; se le comunicaron personalmente (…) se coordinó con las policías respectivas”, detalló el fiscal Pasten.

Por su parte, el abogado defensor de Valenzuela mencionó: “Fue una audiencia de control de detención (…) El día de hoy solo se controló la detención por estas penas que él había quebrantado”.

Dichas condenas corresponden a un presidio perpetuo y una de 41 días.

Tiene que retomar el cumplimiento de la pena, que es en la Penitenciaría, y bueno, la orden de ingreso es a ese centro penitenciario”, detalló el abogado.

Valenzuela efectuó su fuga en febrero junto con Tomás González “El Pelao”, quien no estaría vinculado en el atentado que el “Indio Juan” estaba planificando y sigue con paradero desconocido.

El arresto y la recaptura del “Indio Juan” se produjeron este martes en la población La Bandera de la comuna de San Ramón.

El “Indio Juan” ya contaba con antecedentes previos, dado que causó el femicidio de su expareja en el año 2024, delito por el cual había sido condenado e ingresado a la ex Penitenciaría.