“Pitutos no tengo…”: El lapidario mensaje con el que Juan Antonio Labra le cerró la puerta al Festival de Viña

El cantante explicó que tiene diferencias con los organizadores del certamen viñamarino y luego argumentó que las cinco veces en que se subió a dicho escenario son suficientes para él.

Este martes, Juan Antonio Labra encendió las redes sociales tras darle un portazo definitivo a la posibilidad de volver a estar en el Festival de Viña.

A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, el autor de “Mueve Mueve” entregó las razones por las cuales no está dispuesto a subirse a dicho escenario.





¿Qué dijo Juan Antonio Labra?

“Esta es la última vez que escribo sobre esto y espero no tener que hacerlo nunca más, por favor, no me pidan más estar en el Festival de Viña”, comenzó diciendo Labra.

En esa misma línea, aseguró: “No tengo ninguna posibilidad de estar y tampoco me interesa; con la productora que lo realiza no tengo sintonía, uno de los dueños es judío y yo le canto a Cristo, así que ninguna posibilidad”.

Asimismo, Juan Antonio expuso que mantenía una relación cercana con otro de los organizadores del certamen viñamarino, pero tras pedirle que produjera uno de sus conciertos, él no le habló más.

Además, Labra expuso que terminó financiando su propio show en 2024; de otro modo, hubiese terminado “en cana”, sin entrar en mayores detalles.

“Con la alcaldesa actual, ninguna posibilidad, ya que no soy comunista ni fascista y aquí los artistas que funcionan son los politizados y yo detesto la política”, lanzó Juan Antonio.

Por otro lado, el cantante precisó: “Homosexual no soy tampoco, así que no tendría el apoyo del tercer sexo, y pitutos no tengo ni nunca los tuve, así que, por favor, con respeto les digo: no me mencionen más ese festival, no me interesa”.

Labra comentó que las cinco veces que estuvo en el Festival de Viña desde 1980 a 1992 son suficientes para él: “El reconocimiento del medio no me interesa tampoco. Con el reconocimiento de mi público me basta y me sobra”.

Finalmente, Juan Antonio reveló que lleva un estilo de vida simple “cantando y haciendo música de vez en cuando soy re feliz, no necesito más”, cerró.

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