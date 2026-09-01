01/ 09/ 2026 15:43

Persecución policial termina en aparatoso volcamiento en Independencia: Hay dos detenidos

Con un automóvil completamente volcado y dos detenidos terminó una persecución policial registrada esta mañana entre Conchalí e Independencia. Los sujetos que fueron arrestados eran seguidos por Carabineros tras perpetrar un violento asalto a un camión de cigarros. El vuelco de la furgoneta implicada quedó captado en cámara y dio cuenta del actuar de los antisociales, así como de los daños que produjo en otros vehículos.