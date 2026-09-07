Vuelve la lluvia a Santiago esta semana: Confirman qué día y cuánta agua caerá

Allison Göhler adelantó que las precipitaciones se volverán a sentir en sectores cordilleranos de la región Metropolitana, aunque se trata de un fenómeno de características débiles.

Tras algunos días primaverales, la lluvia regresará a la zona centro del país con caída de algunas gotas esta semana en Santiago.

Allison Göhler adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días y habrá inestabilidad, por lo que podría favorecer la creación de nuevos sistemas frontales.

La meteoróloga de Chilevisión detalló que el fenómeno afectará principalmente la zona centro-sur del país, en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso.





¿Cuándo y dónde lloverá esta semana?

El día lunes no hay probabilidad de lluvia, pero el resto de la semana podría caer agua en sectores coordilleranos de la capital.

“El día martes y miércoles no se descarta la caída de algunas gotitas en sectores altos de la región Metropolitana, región de O’Higgins y parte de la región de Valparaíso“, adelantó.

Para el jueves el pronóstico se mantiene y según Allison Göhler “podría dejar precipitaciones en la zona centro de nuestro país. Así que estamos atentos a ver, pero serían precipitaciones muy débiles”.

Esos días la lluvia se concetrará en “sectores altos, pero jueves y viernes podría ser algo un poquito más tupido”.

De todas formas, la meteoróloga insistió en que de caer agua, serían cerca de “tres milímetros, no más que eso”.