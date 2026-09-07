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Vuelve la lluvia a Santiago esta semana: Confirman qué día y cuánta agua caerá

Allison Göhler adelantó que las precipitaciones se volverán a sentir en sectores cordilleranos de la región Metropolitana, aunque se trata de un fenómeno de características débiles.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Tras algunos días primaverales, la lluvia regresará a la zona centro del país con caída de algunas gotas esta semana en Santiago.

Allison Göhler adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días y habrá inestabilidad, por lo que podría favorecer la creación de nuevos sistemas frontales.

La meteoróloga de Chilevisión detalló que el fenómeno afectará principalmente la zona centro-sur del país, en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso.

¿Cuándo y dónde lloverá esta semana?

El día lunes no hay probabilidad de lluvia, pero el resto de la semana podría caer agua en sectores coordilleranos de la capital.

“El día martes y miércoles no se descarta la caída de algunas gotitas en sectores altos de la región Metropolitana, región de O’Higgins y parte de la región de Valparaíso“, adelantó.

Para el jueves el pronóstico se mantiene y según Allison Göhler “podría dejar precipitaciones en la zona centro de nuestro país. Así que estamos atentos a ver, pero serían precipitaciones muy débiles”.

Esos días la lluvia se concetrará en “sectores altos, pero jueves y viernes podría ser algo un poquito más tupido”.

De todas formas, la meteoróloga insistió en que de caer agua, serían cerca de “tres milímetros, no más que eso”.

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