¿A qué hora lloverá hoy en Santiago? Revisa el pronóstico de Allison Göhler y los sectores afectados

La meteoróloga de Chilevisión adelató que se podrían presentar chubascos débiles en secotres altos y precordilleranos de la capital durante la tarde-noche.

La lluvia regresa este miércoles a Santiago, pero será con precipitaciones débiles, según el pronóstico de Allison Göhler.

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que la jornada estará marcada por precipitaciones que se concentrarán desde la región del Maule hacia el sur del país.

En tanto para la región Metropolitana, la temperatura estará agradable durante todo el día y en la tarde “podríamos alcanzar 22 grados”.





Sin embargo, de acuerdo a la experta, en la noche la temperatura descenderá drásticamente: “Podríamos estar entre los 9 y 10 grados, producto de que las nubes van a seguir incrementando principalmente en la noche”.

¿A qué hora y dónde lloverá hoy en Santiago?

En cuanto a la lluvia, la meteoróloga explicó que la zona centro recibirá la mayor cantidad de agua, aunque se tratará de chubascos débiles.

“Hoy día pueden caer gotitas sobre todo hacia la tarde-noche, donde en la región de O’Higgins, hacia el interior de la región de Maule y también en la región metropolitana”, expuso.

Pero insistió en que “son gotas débiles, nada tan preocupante” y que estarán concentrados en “sectores altos, sector oriente de la capital y precordillera y cordillera de Los Andes”.