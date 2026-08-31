31/ 08/ 2026 15:37

¡De película! Esta es la razón por la cual se produjo una sorpresiva tormenta eléctrica en varias regiones de Chile

Este domingo en la Región Metropolitana los cielos estuvieron mayormente despejados y con un sol radiante. Sin embargo, por la noche, tanto en Santiago como en la región de Valparaíso se produjo una sorpresiva tormenta eléctrica. Incluso en la región de O’Higgins hubo chubascos intensos que provocaron una acumulación de aguas lluvias cercana a los 20 mm en algunas zonas. Este iba a ser fenómeno aislado, con precipitaciones que no iban a superar los 5 mm; sin embargo, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, explica por qué se produjo la tormenta eléctrica.