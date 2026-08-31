Actualizan estado de niño intoxicado con cocaína: El papá quedó en prisión preventiva

El menor de edad de 5 años se mantiene internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. El padre fue formalizado por parricidio frustrado.

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el padre del niño de 5 años que el pasado viernes ingresó al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar a causa de una intoxicación por cocaína.

En su formalización de cargos, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar imputó al hombre de 48 años el delito de parricidio frustrado en contra del pequeño.

El menor de edad, vale recordar, ingresó de urgencia al recinto de salud presentado convulsiones y, tras una serie de exámenes, se confirmó la presencia de dicha sustancia en su organismo.

Con esta información, detectives de la PDI ingresaron al domicilio donde estuvo el niño, encontrando envoltorios con drogas y arrestando al sujeto por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar.





En la audiencia, la magistrada consideró que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

Además, estimó que “en esta etapa del proceso se puede presumir de forma fundada la existencia del delito y la participación del imputado en los hechos de la causa.

Tribunal ordenó oficiar al Juzgado de Familia

El hombre cumplirá la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Valparaíso. Además, se fijó en 60 días el plazo de la investigación.

A su vez, el tribunal ordenó oficiar al Juzgado de Familia de Viña del Mar para evaluar una eventual vulneración de derechos del niño.