31/ 08/ 2026 15:51

Pdte. Kast defiende su participación en Foro Madrid pese a críticas: “Que esperen a ver mi intervención”

El presidente José Antonio Kast defendió su participación en el Foro Madrid tras la polémica generada por su eventual asistencia este jueves 3 y viernes 4 de agosto. El evento reúne a líderes de la extrema derecha, lo que desató críticas dentro del mismo oficialismo sobre si es pertinente o no que el Presidente de la República asista. Por su parte, Kast comentó este lunes que “estamos trabajando muy bien con los distintos partidos políticos, mas allá de las acciones que uno puede realizar en un evento del cual soy uno de los fundadores. Que esperen a ver lo que uno dice, para que vean como se enfoca el momento actual de Chile y de los distintos países después de mi intervención”.