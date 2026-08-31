Un médico cumplirá 21 años de cárcel: Dictan sentencia de 17 acusados por megafraude a Fonasa

Nueve médicos colombianos, captadores, operadores e incluso compradores de licencias médicas falsas recibieron la sentencia por su participación en una organización que entre 2020y 2023 defraudó al sistema en $31 mil millones.

Este lunes se realizó la audiencia de lectura de sentencia en contra de los 17 acusados del denominado megafraude a Fonasa.

Entre el 2020 y 2023 el grupo se organizó para defraudar al sistema público de salud por más de $31 mil millones a través de la emisión de más de 80 mil licencias médicas falsas.

Entre los condenados figuran nueve médicos colombianos, captadores, operadores e incluso compradores vinculados a una red que creó centros médicos de fachada para concretar el fraude.





“La fiscalía se manifiesta muy conforme. Fueron condenados 17 personas en total, nueve médicos. El médico al cual fue condenado a las penas mayores son 21 años“, informó Álvaro Pérez, de la Fiscalía de alta complejidad Oriente.

Sobre el perjuicio provocado, destacó que “el tribunal hizo una declaración previa en orden a la relevancia, la importancia, la trascendencia de este juicio y lo que estaba comprometido en definitiva: la confianza pública. Hizo referencia también al patrimonio fiscal y cómo en el caso del Fondo Nacional de Salud se trata del patrimonio de todos los chilenos”.

Multa de 2500 millones

Samir Rivaldo, sindicado como líder de la organización, recibió la pena más alta del caso, con 21 años de cárcel en total por su participación en diversos delitos, entre ellos fraude de subvenciones, emisión de licencias fraudulentas, asociación ilícita y lavado de activos.

Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa de $2.500 millones y quedó inhabilitado para ejercer su profesión, al menos durante el periodo que dure su condena.

En tanto, su pareja, Jessica, también fue condenada por su participación en los hechos. La mujer recibió una sentencia de 16 años de cárcel, de acuerdo con lo establecido en el fallo.

Los otro médicos involucrados tendrán que cumplir sentencias de presidio de 16, 15 y 13 años.