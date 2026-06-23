Megafraude a Fonasa: Declaran culpables a médicos colombianos por emitir más de 80 mil licencias falsas

El Ministerio Público destacó que se acreditaron delitos como asociación delictiva, fraude de subvenciones, lavado de activos y emisión fraudulenta de licencias.

La justicia declaró culpables a los 17 imputados en el denominado megafraude a Fonasa, una organización que habría defraudado al sistema público de salud por más de $31 mil millones mediante la emisión de más de 80 mil licencias médicas falsas.

Entre los condenados figuran nueve médicos colombianos, además de captadores, operadores y compradores vinculados a una red que creó centros médicos de fachada para concretar el fraude.

La Fiscalía destacó que se acreditaron delitos como asociación delictiva, fraude de subvenciones, lavado de activos y emisión fraudulenta de licencias, calificando el caso como una condena inédita contra quienes defraudaron al Fondo Nacional de Salud.