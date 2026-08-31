“De verdad no puedo creer que tenga que hacer esto. Hoy cualquiera dice algo y todos le creen”, comentó tras publicar el examen.

En sus historias de Instagram, Coté López publicó un test de drogas que se realizó este lunes en Chile, con sus respectivos resultados.

En la imagen compartida por la empresaria se confirma la fecha de la toma del examen, la cual corresponde al 31 de agosto de 2026.

Además, Coté escribió: “De verdad no puedo creer que tenga que hacer esto. Hoy cualquiera dice algo y todos le creen. Ojalá se tuviera un poco de responsabilidad”.

“Esto es lo último que subiré del tema”, zanjó la dueña de la marca Clo que ha estado bajo el escrutinio público en las últimas semanas tras la infidelidad con Luis Jiménez.





En cuanto al test, este no detectó la presencia de alcohol, anfetaminas, cannabis, cocaína, éxtasis, ketamina ni metanfetaminas en la sangre de Coté López.

De esta manera, la empresaria habría buscado refutar los rumores que surgieron tras su propia entrevista y la de Gala Caldirola en Primer Plano.

En el estelar de Chilevisión, la española anunció una demanda contra López por un hecho calificado “ilegal” por ella, que alimentó las teorías de los internautas que acusaron a Coté de consumir drogas.

En tanto, la exesposa de Luis Jiménez, lo negó y afirmó que en dicho episodio ella ofreció a su exmarido y a Gala un afrodisíaco, lo que Caldirola habría confundido con estupefacientes.

Revisa el test de drogas publicado por Coté López acá