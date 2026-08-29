“Solo sigue…”: La reflexión de Gala Caldirola tras entrevista de Coté López en Primer Plano

La española publicó nuevas imágenes en su cuenta de Instagram con distintas reflexiones sobre su estado actual y su futuro, luego de sufrir una infidelidad por parte de Luis Jiménez.

Gala Caldirola apareció en redes sociales tras la entrevista de Coté López en Primer Plano, en la que abordó la infidelidad de Luis Jiménez y su propia reacción en el capítulo del estelar donde encaró a la española por llamada.

En medio de la conversación que la empresaria tuvo con Fran García-Huidobro en Punta Cana, le pidió a Gala que le dé una nueva oportunidad al “Mago”, asegurando que no se interpondrá entre ellos. “Quiero que vuelvan” , manifestó.

Además, Coté le ofreció disculpas por haberse involucrado con Luis Jiménez y por su comportamiento durante la entrevista del viernes pasado.





Gala Caldirola aparece en redes tras entrevista de Coté López en Primer Plano

Sin embargo, Gala Caldirola mostró en sus redes sociales que ya habría pasado la página. Durante las últimas horas, ha publicado imágenes de vacaciones en Brasil.

Este sábado, tras la emisión de la entrevista de Coté López en la que se refiere a ella, la española compartió un video en una playa de Río de Janeiro.

“Supongo que la vida tenía otros planes para mí” , reflexionó Gala. Luego, en sus historias de Instagram agregó: “Solo sigue, confía y suelta”.

Asimismo, el viernes había expresado que “tomar una pausa también es sanar”.