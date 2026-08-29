¿En estado de ebriedad? Sergio Rojas explica video viral en el que es recogido en la calle

El periodista se refirió a las comentadas imágenes con las que se le acusaron de estar en estado de ebriedad.

Sergio Rojas dio explicaciones luego de que se viralizara un video en redes sociales, en el que pese a no mostrar su cara, se le veía levantándose de una caída.

En el podcast Con la ayuda de mis amigas, el periodista se refirió a las imágenes y aclaró las acusaciones sobre un supuesto estado de ebriedad.

Sergio Rojas explica video viral en el que se le acusa de estado de ebriedad

“Mis propios compañeros querían mostrar un video donde yo me había caído, supuestamente, en malas condiciones. Lo peor de todo es que yo ni siquiera me acuerdo de ese video” , expresó.

En esa misma línea, Sergio Rojas entregó el contexto de su estado físico: “Yo igual me quedé con una patita media atrás cuando estuve en el reality, entonces ahí todavía andaba medio cojo”.

“Justo parece que eso es en San Bernardo, entonces como que ahí hay unas piedras, yo no me acuerdo bien”, agregó.





El comunicador también aludió a un momento del video que desató risas entre los usuarios: al pararse, tuvo que subirse el pantalón porque este se cayó junto a él.

“A mí el pantalón se me cae muy fácil. No ocupo cintura. Entonces, mira, a mí se me abren muy fácil las piernas y el pantalón se me cae muy rápido”, explicó.

Anteriormente, en el programa Que te lo digo, Rojas había bromeado sobre la situación, sin confirmar que él era el protagonista del video.

“Una verdadera queen cuando sale, vomita, se levanta y sigue tomando. Se cae, se tapa el culo y se va al bar de al lado“, comentó.