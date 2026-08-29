Adolescente de 17 años fue asesinado a tiros en Puente Alto

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana de este sábado en el sector de Bajos de Mena, donde actualmente la Fiscalía ECOH y la PDI investigan el crimen.

Durante la madrugada de este sábado, un adolescente de 17 años fue asesinado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana, cuando el joven resultó herido y posteriormente fue trasladado por un amigo hasta un centro asistencial cercano al lugar.

Una vez en el recinto, se constató su fallecimiento producto de un impacto balístico en la zona cervical.





De acuerdo con la fiscal Camila López, “algunos sujetos habrían pasado en un vehículo y realizado diversos disparos en contra de la víctima”.

La Fiscalía ECOH quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables del crimen.

En tanto, detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en el lugar para reunir antecedentes.