Detienen a sospechoso de violento robo en Vitacura: Fue encontrado con el Audi sustraído

El imputado, de 18 años, fue detenido en Lo Prado junto al vehículo sustraído. Carabineros aseguró que cámaras de seguridad y testimonios permitieron acreditar su participación en el violento asalto.

Carabineros confirmó la detención de un sujeto presuntamente involucrado en el violento robo de un vehículo de alta gama ocurrido este viernes en la comuna de Vitacura.

De acuerdo con la institución, el procedimiento se concretó gracias a diligencias investigativas y a servicios de fiscalización desarrollados en el marco del Plan Antiencerronas por personal del SEBV y Radiopatrullas. En ese contexto, el automóvil sustraído en avenida Luis Pasteur fue ubicado en la comuna de Lo Prado.

En el lugar fue detenido un sujeto de 18 años, quien mantenía en su poder un armamento tipo pistola. Además, se comprobó que registraba una orden de detención vigente por un delito de robo con intimidación ocurrido el pasado 5 de agosto.

Según informó Carabineros, peritajes realizados durante la investigación permitieron acreditar la participación del imputado en el asalto, posicionándolo en el sitio del suceso. Para ello fueron clave los registros de cámaras de seguridad, así como las declaraciones de víctimas y testigos.

El detenido mantiene antecedentes policiales por los delitos de receptación, robo con violencia y robo por sorpresa.





El violento asalto en Vitacura

El robo ocurrió durante la noche del viernes en un strip center de Vitacura, donde un grupo de delincuentes abordó violentamente al conductor de un automóvil Audi para sustraerle el vehículo.

Según los antecedentes conocidos, los asaltantes golpearon a la víctima para concretar el robo, generando momentos de tensión entre clientes y trabajadores que se encontraban en el recinto.

Inicialmente, surgió una alerta por un eventual secuestro, debido a que se pensó que un niño de 13 años había quedado al interior del automóvil al momento de la huida. Sin embargo, las diligencias posteriores permitieron establecer que el adolescente logró escapar corriendo antes de que los delincuentes se llevaran el vehículo, descartándose así dicha hipótesis.