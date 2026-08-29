Tornado provoca graves daños en Ñuble: Techo de empresa salió volando y hay más de 9 mil clientes sin luz

Registros difundidos en redes sociales dan cuenta del impacto del fenómeno en el sector de Cholguán, donde se emplaza una planta de la empresa Arauco, en Yungay. Asimismo, se reportaron afectaciones en otros puntos de la comuna.

Un tornado se registró durante la madrugada de este sábado en distintos sectores rurales de la comuna de Yungay, en la región de Ñuble, dejando daños materiales a su paso.

Registros difundidos en redes sociales dan cuenta del impacto del fenómeno en el sector de Cholguán, donde se emplaza una planta de la empresa Arauco.





En las imágenes se aprecia la voladura del techo de la sala de laboratorios producto de la fuerza del viento.

Asimismo, se reportaron afectaciones en otros puntos de la comuna, como Campanario y San Miguel de Itata, donde se registraron caídas de árboles y varias viviendas resultaron con daños de diversa consideración.

Las autoridades se encuentran evaluando la magnitud de los perjuicios provocados por este inusual evento meteorológico. Producto de esto, se reportan más de 9 mil clientes sin suministro eléctrico, siendo Yungay la comuna más afectada.