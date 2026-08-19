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Padre sale en defensa de hijo y balea a delincuente en medio de un robo en Puente Alto

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un delincuente terminó baleado en Puente Alto por el dueño de casa. Todo ocurrió cuando la víctima llegó a la casa de sus padres y se le cruza un vehículo donde se bajan antisociales y lo amenazan con armas de fuego. En ese momento, el padre del joven, quien es suboficial de carabineros en retiro, se percata de la situación y usa un arma inscrita, donde hirió en el brazo a un delincuente y los otros lograron huir tras robar varias especies avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. El asaltante fue trasladado a un centro asistencial y se mantiene en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital.

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