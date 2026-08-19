19/ 08/ 2026 07:30

Padre sale en defensa de hijo y balea a delincuente en medio de un robo en Puente Alto

Un delincuente terminó baleado en Puente Alto por el dueño de casa. Todo ocurrió cuando la víctima llegó a la casa de sus padres y se le cruza un vehículo donde se bajan antisociales y lo amenazan con armas de fuego. En ese momento, el padre del joven, quien es suboficial de carabineros en retiro, se percata de la situación y usa un arma inscrita, donde hirió en el brazo a un delincuente y los otros lograron huir tras robar varias especies avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. El asaltante fue trasladado a un centro asistencial y se mantiene en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital.