Perla Ilich lanzó desesperado llamado a Naya Fácil: Necesita millonario monto para tratamiento de un familiar

La exchica reality compartió su situación familiar con sus seguidores de redes sociales y pidió que la ayudaran a llegar a la popular influencer para que ayude con su causa.

Perla Ilich hizo un desesperado llamado a través de redes sociales con el fin de llegar hasta Naya Fácil para que la ayude en una díficil situación familiar.

La gitana contó hace unos días que un familiar sufrió un grave accidente que lo mantiene internado producto de la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, ahora necesitan trasladarlo a un nuevo recinto médico para continuar con su recuperación, para lo que requieren de una millonaria suma.





“Elíaas necesita de mí y de muchos de ustedes porque necesitamos trasladarlo hasta la Clínica Las Condes, donde está uno de los mejores neurocirujanos”, explicó en su cuenta de Instagram.

La exchica reality contó que van a tener que hacerle un tratamiento muy extenso ya que está con un daño severo a causa de un accidente automovilístico.

“Tengo hasta mañana a las 11 del día para reunir la suma. Pidieron 150 millones de pesos con un abono del 70% que serían 111 millones y ya tenemos alrededor de 70 millones reunidos”, agregó.

Ese monto lo consiguieron entre familiares, amigos y miembros de la comunidad gitana. Sin embargo, y a falta de una gran parte, Perla Ilich hizo un llamado a sus seguidores para que etiqueten a Naya Fácil para que colabore con esta causa.