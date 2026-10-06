Cae presunto agresor sexual serial acusado de atacar a al menos 10 víctimas en Santiago

El sujeto se hacía pasar por un médico de nacionalidad mexicana y contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, para luego reunirse con ellas en moteles del centro de Santiago.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 26 años, de nacionalidad peruana, sindicado como presunto autor de una serie de delitos de connotación sexual y extorsiones, en el marco de una investigación desarrollada junto a la Fiscalía Centro-Norte.

La indagatoria comenzó luego de que distintas denuncias llegaran hasta la policía y fueran agrupadas por el Ministerio Público debido a que presentaban un mismo patrón delictual.

Hasta ahora, se han logrado identificar al menos a 10 víctimas, aunque las autoridades estiman que el número podría ser mucho mayor.





Otro de los antecedentes que forman parte de la investigación es que el sujeto habría utilizado una identidad falsa, presentándose ante sus víctimas como un médico de nacionalidad mexicana.

Contactaba a sus víctimas por apps

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el sujeto utilizaba aplicaciones de citas como Grindr y Tinder para contactar a hombres y mujeres, para posteriormente concertar encuentros de carácter sexual en moteles u hoteles de la comuna de Santiago.

Según la PDI, durante estos encuentros el sujeto grababa a sus víctimas sin su consentimiento utilizando una cámara oculta . Posteriormente, las contactaba nuevamente para amenazarlas con publicar los registros de contenido sexual y exigirles dinero a cambio de no difundirlos.

El hombre aseguraba haber estudiado Medicina en la Pontificia Universidad Católica y afirmaba que se encontraba ejerciendo como profesional. Bajo esta identidad habría logrado generar confianza con las personas que posteriormente contactaba.

“El sujeto contactaba a la víctima a través de redes sociales. Se juntaba con ellas en algún sector de la comuna de Santiago, concurría a algún motel, y en ese lugar la extorsionaba, y al menos a alguna de ellas la amenazó para mantener relaciones sexuales. Simultáneamente a eso, este imputado graba a sus víctimas para posteriormente extorsionarlas”, detallaron desde PDI sobre su modus operandi.

La Fiscalía informó que el imputado fue formalizado por seis hechos relacionados con delitos de connotación sexual, extorsión y producción y almacenamiento de material de carácter sexual que involucraría a niños, niñas y adolescentes.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.