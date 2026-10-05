“El sargento más lindo”: Revelan emotiva historia detrás de apodo a carabinero asesinado en Quilleco

En conversación con Contigo en Directo de Chilevisión, Roxana Figueroa, amiga de la familia del sargento Jaime Urrea, relató cómo han sido las últimas horas para los cercanos del funcionario.

Un conmovedor testimonio entregó Roxana Figueroa, amiga de la familia del sargento segundo Jaime Urrea, carabinero que fue asesinado durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

En conversación con Contigo en Directo de Chilevisión, la mujer relató cómo han sido las últimas horas para los cercanos del funcionario, quien llevaba 18 años de servicio en Carabineros y era conocido afectuosamente en su entorno como “el sargento más lindo”.

“La verdad es que toda la familia verde del sector de Canteras, comuna de Quilleco, está muy consternada. Fue una noticia muy difícil de asimilar”, comenzó señalando Roxana, quien mantiene una amistad de siete años con la familia y es colega de trabajo de la esposa del fallecido.

“Nuestro sargento más lindo, como le decíamos todos y le vamos a seguir diciendo, la verdad es que nos deja un dolor muy, muy fuerte”, expresó visiblemente afectada. Además, pidió que durante estos difíciles momentos se respete el espacio de la viuda.





El recuerdo del “sargento más lindo”

Durante la entrevista, Roxana destacó la entrega que caracterizaba al funcionario asesinado de un balazo y el cariño que había generado entre sus compañeros y la comunidad. “Era una muy buena persona, un hombre con su corazón verde muy grande”, manifestó.

“Nos deja un gran legado, que es que cuando uno ama su profesión tiene que ser 100%, y él era así” , añadió.

Sobre el apodo con el que era conocido, explicó que el propio Urrea se había adjudicado cariñosamente el título de “sargento más lindo”.

“Nos deja como legado la transparencia, el amor por el trabajo, a una esposa que necesitará de nuestro apoyo y solidaridad. Él se adjudicó este hermoso apodo porque era un hombre valiente; no hay palabras para describir el valor que él tenía“, describió.

Finalmente, la mujer reflexionó sobre el temor que enfrentan las familias de los funcionarios cada vez que estos salen a cumplir sus labores. “Como esposas de carabineros sabemos a lo que nos enfrentamos”, señaló.

“Que esto no se vuelva a repetir. Que la familia se una ahora más que nunca y cada vez que nuestros esposos salgan a trabajar, el ‘te amo’, el ‘voy a llegar’… De verdad que no hay palabras en estos minutos”, concluyó Roxana, profundamente emocionada.