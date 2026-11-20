Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 20 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, viernes 20 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.2

Hora: 04:16 horas.

Epicentro: 42 km al oeste de Valparaíso.

Profundidad: 24 km.

Magnitud: 3.6

Hora: 02:55 horas.

Epicentro: 80 km al sureste de Socaire.

Profundidad: 227 km.

Magnitud: 3.2

Hora: 02:14 horas.

Epicentro: 78 km al sureste de Socaire.

Profundidad: 184 km.