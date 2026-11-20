Temblor hoy 20 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 20 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, viernes 20 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.2
Hora: 04:16 horas.
Epicentro: 42 km al oeste de Valparaíso.
Profundidad: 24 km.
Magnitud: 3.6
Hora: 02:55 horas.
Epicentro: 80 km al sureste de Socaire.
Profundidad: 227 km.
Magnitud: 3.2
Hora: 02:14 horas.
Epicentro: 78 km al sureste de Socaire.
Profundidad: 184 km.