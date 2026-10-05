Qué se sabe del detenido por muerte de carabinero en Quilleco: Disparó a quemarropa con una escopeta

El sospechoso fue capturado en el lugar por la propia dotación policial que estaba en el lugar con el fallecido uniformado. El caso quedó a cargo de la PDI.

Jaime Urrea Burgos se convirtió en el nuevo mártir de Carabineros este 2026, luego de que fuera baleado en un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, en la región del Biobío.

Por esta fatal balacera ya hay un detenido , quien disparó a quemarropa al funcionario policial y fue gravemente herido en el lugar.

Qué se sabe del detenido que mató a carabinero

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas del domingo, cuando el fallecido sargento acudió junto a otros oficiales a calle Barros Arana por un primer llamado por violencia intrafamiliar.

Al ir finalizando el procedimiento, por el que no habría habido una denuncia, se realizó un segundo llamado.

Fue en este momento en que Urrea Burgos, al entrar a una habitació,n se encontró cara a cara con un hombre que portaba una escopeta y le disparó .

El carabinero fue derivado de urgencia al Cesfam de Quilleco, pero ya era demasiado tarde y falleció el uniformado con 18 años en la institución y que se desempeñaba en el Retén Canteras, parte de la 1ª Comisaría de Los Ángeles.





El único sospechoso por el disparo fue capturado por el resto de la dotación policial presente en el lugar,

Al respecto, el fiscal jefe de la Fiscalía de Los Ángeles, Carlos Díaz, entregó los siguientes detalles: “El denunciado, haciendo uso de un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de uno de los funcionarios, lesionándole y causándole la muerte”.

“El autor de los disparos se encuentra detenido en custodia de Carabineros”, ratificó.

Finalmente, desde Carabineros se subrayó que “condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional”.

El caso que se produce a una semana de la muerte del suboficial mayor Christopher Aguilera en Lo Espejo quedó a cargo de la PDI.