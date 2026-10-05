Casado y 18 años en Carabineros: Quién era sargento segundo Jaime Urrea, asesinado en Quilleco

El funcionario de 40 años, perteneciente al Retén Canteras de Los Ángeles, murió en las últimas horas.

Durante la madrugada de este lunes se confirmó el fallecimiento del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, quien fue baleado durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, en la región del Biobío.

Carabineros confirmó la noticia, condenó los hechos y envió condolencias a su familia, seres queridos y compañeros “ante la partida de nuestro nuevo mártir institucional”.

Quién era Jaime Urrea Burgos, carabinero asesinado en Quilleco

Jaime Urrea Burgos tenía 40 años, se desempeñaba como sargento segundo en Carabineros y pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la 1° Comisaría de Los Ángeles.

El funcionario llevaba 18 años en la institución, a la que ingresó a temprana edad.

Además, era casado y no tenía hijos.





Carabinero fue asesinado en procedimiento por VIF

De acuerdo a información preliminar, el sargento segundo Urrea fue herido a bala por parte de un sujeto que había sido denunciado por violencia intrafamiliar en Quilleco.

En principio, Carabineros había acudido al domicilio por una denuncia de oficio. No obstante, cuando el procedimiento estaba por finalizar, los funcionarios recibieron un nuevo llamado y regresaron a la vivienda.

Estando dentro del inmueble, un hombre salió desde una habitación con una escopeta y disparó contra el efectivo, provocándole una herida en el cuello que terminó causando la muerte.

El presunto autor fue detenido en el lugar, mientras la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones.

“Carabineros condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y camaradas de servicio, ante la partida de nuestro nuevo mártir institucional”, señalaron desde la institución.

Asimismo, “reafirmaron su compromiso de acompañar, apoyar y respaldar integralmente a su familia en este doloroso momento”.