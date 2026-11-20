El Ministerio Público abrió una investigación para determinar cómo se ingresó la antena al recinto penitenciario.

Un importante hallazgo se dio a conocer en la cárcel de Valparaíso cuando funcionarios de Gendarmería de Chile encontraron una antena de la empresa Starlink.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho ocurrió cerca de las 13:20 horas de este jueves, cuando un gendarme realizó una ronda por el sector de pasillos del módulo 110 y se percató de que uno de los gabinetes de las redes húmedas “se encontraría intervenida”.

Luego procedió a efectuar la revisión respectiva y encontró una antena satelital, “la cual se encontraba inactiva”. Además, durante la misma revisión halló “envoltorios con sustancias, las cuales serían aparentemente marihuana”, se lee en el parte.

Debido a esto, las autoridades del recinto penitenciario informaron al Ministerio Público, que abrió una investigación para determinar cómo se ingresó la antena.





¿Qué es Starlink?

Starlink es un servicio de internet satelital de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.

La compañía ofrece internet de banda ancha desde el espacio, pensado sobre todo para lugares donde no llega bien la fibra óptica ni el cable, como zonas rurales, rincones aislados, barcos, aviones o lugares afectados por desastres.