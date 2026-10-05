05/ 10/ 2026 07:17

Carabinero fue asesinado en medio de procedimiento por VIF en Quilleco: Sujeto le disparó con una escopeta

A pocos días del crimen del cabo segundo Cristopher Aguilera, la lista de mártires de Carabineros sumó un nuevo nombre: el sargento segundo Jaime Urrea Burgos, perteneciente a la dotación Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles. El presunto autor, quien minutos antes había sido denunciado por violencia intrafamiliar, habría extraído y accionado una escopeta contra el efectivo policial, provocándole heridas que le causaron la muerte en el Cesfam de Quilleco.