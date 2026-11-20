El sorteo determinó que los campeones del mundo se midan a los galos en una atractiva llave. Además, Noruega tendrá su esperada revancha ante Inglaterra.

Este viernes se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Nations League, instancia que regalará un partidazo entre España y Francia por la Liga A.

Los campeones del mundo enfrentarán al rival más peligroso en la siguiente ronda, reeditando la semifinal de la cita planetaria en la que La Furia Roja se impuso por un claro 2-0.

El ganador de esa llave irá contra el vencedor del cruce entre Países Bajos y Portugal, con esta última selección viviendo una nueva etapa tras la salida de Cristiano Ronaldo.

Por el otro lado del cuadro estarán Bélgica y Alemania, quienes se medirán en una serie que asoma bastante pareja.

Finalmente, Noruega tendrá su esperada revancha ante Inglaterra tras la polémica eliminación en los cuartos de final del Mundial.





Las llaves de cuartos de final de la Nations League

Países Bajos vs Portugal

España vs Francia

Bélgica vs Alemania

Noruega vs Inglaterra

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Nations League?

La ida de los cuartos de final de la Nations League se jugarán la semana del 25 de marzo del 2027.

En tanto, las revanchas fueron programadas para el 28 del mismo mes.