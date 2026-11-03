Padre de una niña y emblema del ascenso: Quién era Jesús de Miguel, futbolista fallecido tras choque

Nacido en Madrid en 1996, el jugador pasó por diferentes clubes de ascenso de España y se había convertido en padre a mediados del año pasado.

Conmoción ha causado el caso de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del Tenerife de España que murió este martes producto de un rodillazo recibido en el pecho durante un partido.

El delantero falleció a los 30 años luego de un choque con el arquero Jesús Owono, el que se dio el lunes en el encuentro entre su club y el FC Andorra por la Segunda División.

Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en plena cancha, el deceso del jugador se produjo cerca de las 8:00 horas de esta jornada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.





Jesús de Miguel Alameda, quién era el futbolista fallecido en España

Nacido en Madrid en septiembre de 1996, Jesús de Miguel jugó en el comienzo de su carreras en las inferiores del Lugo Fuenlabrada y posteriormente en el Leganés B.

Su metro 1,89 le permitió convertirse en un hábil atacante zurdo, desarrollando su carrera en clubes como Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca y Castellón, llegando al Tenerife a mediados del 2025.

Ese año fue muy especial para el ariete, disfrutando del nacimiento de su hija Carla y logrando el ascenso a la Segunda División con su club.

Esta temporada no había arrancado de la mejor manera para el delantero, disputando seis cotejos por LaLiga 2 en los que no había convertido goles.

Su fallecimiento generó profundo dolor en el club y en todo el mundo, con futbolistas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Vinícius Jr enviando condolencias a su familia a través de las redes sociales.