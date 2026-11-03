Muerte de Jesús de Miguel: Policía española abre investigación tras choque en pleno partido

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional indagará el fallecimiento del futbolista del Tenerife, quien perdió la vida a causa de un rodillazo en un duelo disputado este lunes.

La trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda ha dejado sus primeras consecuencias: La Policía española abrió este martes una investigación por el fallecimiento.

El jugador de 30 años perdió la vida tras un fatal choque en el partido disputado el lunes entre su club, Tenerife, y FC Andorra por la Segunda División de su país.

En aquel duelo, el futbolista hispano recibió un rodillazo del arquero rival, Jesús Owono, en un intento de despeje que derivó en un paro cardiorrespiratorio en plena cancha, siendo trasladado a un hospital local en el que se produjo el deceso.





Grupo de Homicidios investigará muerte de Jesús de Miguel

Horas después de que se conociera la noticia, Agencia EFE confirmó que el caso será indagado por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

El objetivo es analizar lo ocurrido en la acción que terminó con la víctima desplomada sobre la cancha, buscando aclarar todos los procedimientos aplicados.

Por ahora, Owono no ha sido detenido ni tampoco informado de alguna medida preventiva. En ese punto, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, apuntó es que “muy difícil” que se inicie un proceso penal.

A raíz de lo ocurrido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendió todos los partidos programados para esta jornada en señal de duelo.

Por su parte, Tenerife solicitó “máximo respeto” a la privacidad de la familia en este doloroso momento.