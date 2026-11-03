Jesús Owono recibió una ola de insultos y amenazas tras el fallecimiento del jugador de 30 años, a quien le dio un rodillazo en el pecho durante un partido por la Segunda División española.

Impacto ha causado a nivel global la muerte de Jesús de Miguel Alameda, futbolista español que falleció a los 30 años tras un fatal choque en un partido de la Segunda División de su país.

El delantero del Tenerife perdió la vida este martes luego de un impacto con Jesús Owono, arquero del FC Andorra que le dio un rodillazo en el pecho al intentar cortar un contragolpe.

La situación provocó un gran remezón, con el involucrado tomando una radical decisión tras el deceso de su colega.





Jesús Owono cerró sus redes sociales

Horas después de que se conociera la lamentable noticia, Diario Sport afirmó que el portero decidió cerrar sus redes sociales producto de los insultos y amenazas recibidas.

Nacido en Guinea Ecuatorial en marzo del 2001, Owono se formó en España al integrar desde su juventud el fútbol formativo del Alavés.

Tras estar principalmente en el equipo B, pasó por San Ignacio, nuevamente Alavés y a mediados del 2025 llegó al FC Andorra.

Esta temporada ha disputado 6 encuentros, todos por LaLiga 2, entre los que está el cotejo contra Tenerife el lunes 2 de noviembre en el que terminó involucrado en la muerte de Jesús de Miguel Alameda.

El club en el que milita Owono manifestó su tristeza por lo ocurrido, enviando condolencias a familiares y seres queridos de la víctima.