Choque fatal: La jugada que derivó en la muerte de futbolista español Jesús de Miguel Alameda

El delantero del Tenerife perdió la vida a los 30 años producto de las consecuencias de un rodillazo en el pecho, situación que generó conmoción a nivel mundial.

Un profundo dolor se vive en el deporte por Jesús de Miguel Alameda, futbolista español que murió este martes 3 de noviembre por las consecuencias de un fatal golpe en un partido por la Segunda División de su país.

El delantero del Tenerife falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fue trasladado el lunes producto de un choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono.

La perdida del jugador de 30 años generó impacto en el mundo, con diversos clubes, colegas y organismos entregando condolencias a la familia de la víctima.





Así fue la jugada que desembocó en muerte de Jesús de Miguel

Al minuto 98 del encuentro, que estaba igualado 2-2, Jesús de Miguel fue a buscar un pase largo lanzado por un compañero hasta la mitad de la cancha.

Owono dejó su portería y cruzó directamente a su rival en su intento por despejar, dándole un rodillazo en el pecho que resultó ser fatal.

Debido a la gravedad del golpe, que no caúso su muerte inmediata, el árbitro expulsó al guardameta y dio por terminado el cotejo.

Según consignó Mundo Deportivo, el ariete quedó inconsciente y sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena cancha, recibiendo maniobras de reanimación.

Tras ser trasladado a un recinto médico, hubo un empeoramiento neurológico cerca de las 5:00 horas de España que generó alarma en el equipo de atención.

Tres horas más tarde, Tenerife confirmó con profundo dolor el deceso de Jesús de Miguel Alameda, quien perdió la vida a los 30 años.

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