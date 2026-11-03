Nada que reprochar: Voleibolistas Gael Arias y Francisco Farías cayeron en cuartos de final de Dakar 2026

Pese al gran esfuerzo realizado, la dupla chilena fue derrotada en dos sets por los austriacos Paul Hohenauer y Martin Poinstingl y no pudo entrar a pelear por medallas.

Gael Arias y Francisco Farías vieron frenado su avance en el voley playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cayendo este martes en los cuartos de final.

Los chilenos fueron derrotados por los austriacos Paul Hohenauer y Martin Poinstingl, quienes se impusieron por 2-0 (21-11 y 21-9) en 28 minutos de partido.

La dupla nacional venía de buenas actuaciones, pero se toparon con un binomio europeo que fue muy sólido tanto en ataque como en defensa.





Este resultado les impidió a los nacionales entrar en la lucha por las medallas, aunque genera esperanza de cara a las próximas competencias.

Anteriormente, los representantes del Team Chile participaron en el Mundial Sub 18 de la disciplina, lo que les permitió seguir teniendo roce internacional.

Cabe recordar que Arias fue uno de los abanderados nacionales en la ceremonia inaugural el pasado 31 de octubre, donde estuvo acompañado por la nadadora Laura Fingerhuth.