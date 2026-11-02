Gael Arias y Francisco Farías consiguen un triunfazo y avanzan a 4tos en voley playa de Dakar 2026

La dupla nacionales se impuso en dos sets a los senegaleses Souleymane Cissa y Mouhamed Sidibe, quedando a un paso de entrar en la lucha por las medallas.

Un verdadero triunfazo consiguieron este lunes Gael Arias y Francisco Farías, derrotando 2-0 a Senegal y avanzando a los cuartos de final del voley playa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Los representantes del Team Chile vencieron por 21-17 y 22-20 a los senegaleses Souleymane Cissa y Mouhamed Sidibe en 39 minutos de partido.

Los nacionales se mostraron muy sólidos y tomaron rápidamente la ventaja en el primer set, complicando a los créditos locales.





El segundo parcial fue más parejo, con los jóvenes levatando dos set points y aprovechando un error para quedarse con el encuentro.

Sus rivales en la ronda de los ocho mejores serán los austriacos Paul Hohenauer y Martin Poinstingl, quienes serán sus últimos obstáculos antes de ir en la lucha por las medallas.

El duelo se disputará este martes 3 de noviembre en horario por confirmar.