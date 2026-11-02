Impacto en el deporte por muerte de atleta Ciara Mageean: Se había casado hace una semana

La deportista irlandesa fue campeona europea en los 1.500 metros en 2024, perdiendo la vida a causa de un cáncer intestinal.

Consternación ha causado la muerte de Ciara Mageean, atleta irlandesa que falleció a los 34 años producto de un cáncer intestinal.

La deportista fue campeona europea en los 1.500 metros en Roma 2024, representando a su país en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020.

El deceso fue confirmado por su familia en redes sociales, donde señalaron que el deceso se dio cerca de las 6:30 hora local rodeada de sus seres queridos.

“Una querida hija, hermana, esposa, amiga e inspiración para muchos, la echaremos mucho de menos. Que su alma descanse en paz”, señalaron en el posteo.





Ciara Mageean, la atleta que falleció una semana después de casarse

La lamentable situación se dio solamente una semana después del matrimonio entre Mageean y su pareja, Thomas Moran.

Ambos festejaron su matrimonio civil el pasado 12 de octubre, realizando un festejo más masivo el 25 de este mismo mes.

La atleta compartió diversos registros en su Instagram de aquella celebración, generando masivas reacciones de sus seguidores.