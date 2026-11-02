Barra invadió la cancha: Clásico entre Cerro Porteño y Olimpia terminó con serios incidentes

Hinchas del Ciclón de Barrio Obreron vulneraron la seguridad e ingresaron a la cancha, generando un tenso momento en el clásico del fútbol paraguayo.

En escándalo terminó el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en Paraguay, con barras invadiendo la cancha y obligando a pausar el partido disputado este domingo.

Cuando el Decano derrotaba 2-0 a su archirrival, hinchas del Ciclón de Barrio Obrero ingresaron al campo del Estadio La Nueva Olla de Asunción.

El preocupante momento se dio tras el segundo gol de los visitantes, desatando la furia de parte de la parcialidad local que vulneró los anillos de seguridad.





Barra de Cerro Porteño invadió cancha en clásico ante Olimpia

La situación derivó en que jugadores y cuerpo técnico de Olimpia salieran rápidamente rumbo a los vestuarios, buscando evitar las agresiones de los descontrolados sujetos.

Entre los futbolistas estaba el chileno Esteban Matus, ex Audax Italiano que fue suplente y no sumó minutos.

El choque se reanudó luego de la intervención policial y de la salida de un número importante de espectdores, pero apenas finalizó hubo nuevos hechos de violencia.

El caos generado podría traer durísimas sanciones para Cerro Porteño, elenco que vive un mal momento deportivo al estar alejado de los primeros puestos en el torneo local.

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👀”Una vergüenza esto. Que suspendan la cancha de Cerro” 🔸Ricardo F. Mendoza criticó fuertemente lo que pasó al final del partido, donde los hinchas de Cerro Porteño ubicados en Graderías Norte invadieron el campo de juego buscando a los jugadores Olimpia. 🎙️”Lo que está pasando no puede pasar. Acá se fue todo al diablo. Que suspendan la cancha de Cerro, a ver si se anima el Tribunal”, apuntó el comentarista. 🤔¿Qué opinas? #Comunidad1080 📻 @FALG1080am — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 1, 2026

❌️ Rompiste tu propio estadio.

❌️ Invadiste para agredir a los jugadores.

❌️ Heriste a una policía laburante.

❌️ Armás caos en cada clásico. Pero aquella vez la culpa era de la organización de Olimpia, ¿no? Cuando reprimieron a estos “santitos”

¿O cómo era @Danymacica? https://t.co/zF7WQeumeb — Katriiel (@KatriielEscobar) November 1, 2026