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Barra invadió la cancha: Clásico entre Cerro Porteño y Olimpia terminó con serios incidentes

Hinchas del Ciclón de Barrio Obreron vulneraron la seguridad e ingresaron a la cancha, generando un tenso momento en el clásico del fútbol paraguayo.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

En escándalo terminó el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en Paraguay, con barras invadiendo la cancha y obligando a pausar el partido disputado este domingo.

Cuando el Decano derrotaba 2-0 a su archirrival, hinchas del Ciclón de Barrio Obrero ingresaron al campo del Estadio La Nueva Olla de Asunción.

El preocupante momento se dio tras el segundo gol de los visitantes, desatando la furia de parte de la parcialidad local que vulneró los anillos de seguridad.

Barra de Cerro Porteño invadió cancha en clásico ante Olimpia

La situación derivó en que jugadores y cuerpo técnico de Olimpia salieran rápidamente rumbo a los vestuarios, buscando evitar las agresiones de los descontrolados sujetos.

Entre los futbolistas estaba el chileno Esteban Matus, ex Audax Italiano que fue suplente y no sumó minutos.

El choque se reanudó luego de la intervención policial y de la salida de un número importante de espectdores, pero apenas finalizó hubo nuevos hechos de violencia.

El caos generado podría traer durísimas sanciones para Cerro Porteño, elenco que vive un mal momento deportivo al estar alejado de los primeros puestos en el torneo local.

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