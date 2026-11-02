A un paso de la estrella 35: Qué necesita Colo Colo para ser campeón de la Liga de Primera

Los resultados de la fecha 26° dejaron a Los Albos muy cerca de asegurar la corona. En la próxima fecha, el cuadro de Macul visitará a Ñublense.

Colo Colo comienza a probarse la corona. La victoria sobre Universidad de Concepción y la reciente caída de Universidad de Chile dejaron al Cacique a solamente un paso del título.

Los Azules perdieron 1-0 ante Universidad Católica este domingo, dejando una distancia de 10 puntos con Los Albos con cuatro fechas por disputarse.

A raíz de esto, el Popular podría asegurar la corona en la jornada 27° en la que tiene que jugar como visitante contra Ñublense.





La fórmula que le permitiría a Colo Colo ser campeón

Si Colo Colo derrota a los chillanejos el próximo domingo 8 de noviembre, se consagrará campeón del torneo sin importar lo que haga el resto.

En caso de un empate, los pupilos de Fernando Ortiz deberán esperar un tropiezo de Los Azules que se miden a la misma hora a Cobresal.

De llegar a perder, necesitarán una caída del Romántico Viajero y que la UC no supere a Deportes Limache en condición de local.

Además de tener casi amarrada la Liga de Primera, el elenco de Macul confirmó participación internacional para la temporada 2027.