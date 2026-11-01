Católica venció a la U en un caliente clásico y dejó a Colo Colo a un paso del título

Los Cruzados derrotaron 1-0 a los azules en el Claro Arena. Con esta derrota, la U quedó a 10 puntos de Colo Colo a falta de cuatro fechas.

Universidad Católica y Universidad de Chile animaron un caliente Clásico Universitario este domingo en el Claro Arena por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Los Cruzados estaban obligados a ganar para acortar distancia con los azules de cara al Chile 2 que da boletos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Mientras que la U buscaba seguir con su positiva racha y acechar a Colo Colo luego de descontar varios puntos en las últimas jornadas.

Sin embargo, el equipo de Fernando Gago estuvo lejos de su mejor nivel y cayó por 1-0 en la precordillera. El único gol del partido fue obra de Clemente Montes cuando apenas comenzaba el partido (4′).





La U se volvió a alejar de Colo Colo

Con esta caída, Universidad de Chile quedó a 10 puntos de Colo Colo, que el viernes goleó 6-1 a Universidad de Concepción.

Como solo quedan 4 fechas (12 puntos en disputa), con un triunfo el próximo domingo en Chillán ante Ñublense, los Albos podrían coronarse nuevamente campeones.

La UC llegó a 46 unidades, solo dos menos que los azules.