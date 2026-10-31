Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Revive AQUÍ el paso del Team Chile en la ceremonia inaugural

Revisa a continuación dónde ver las competencias en que participarán los seleccionados nacionales y cuándo se llevarán a cabo.

Este 31 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, evento en el que el Team Chile se hizo presente junto a un grupo de representantes.

Con la nadadora Laura Fingerhuth (17 años) y el voleibolista Gael Arias (16 años) liderando a los chilenos, el grupo demostró todo su entusiasmo y energía en la caminata por el evento.

Cronograma del Team Chile este domingo

Este 1 de noviembre se esperan cinco competencias que incluyen a deportistas nacionales, revisa a continuación la disciplina y horario:

Vóleibol playa : Chile vs Arabia Saudita a las 6:20 horas.

: Chile vs Arabia Saudita a las 6:20 horas. Tenis de mesa : Catalina Ramírez a las 6:20 horas (preliminar).

: Catalina Ramírez a las 6:20 horas (preliminar). Wushu : Renato Silva a las 6:30 (preliminar)

: Renato Silva a las 6:30 (preliminar) Vóleibol playa : Chile vs Noruega a las 11:20 horas.

: Chile vs Noruega a las 11:20 horas. Tenis de mesa: Catalina Ramírez a las 11:30 horas (preliminar).





¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

El evento deportivo que reunirá más de 2 mil atletas de todo el mundo, lo podrás ver de manera online y gratuita a través del sitio de CHV Deportes.

Asimismo, también podrás disfrutar los diferentes deportes a través de la App MiCHV, la cual está disponible en los sistemas de iOS, Android, Google TV y Roku.